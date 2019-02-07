За митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією громадяни вже сплатили понад 5 млрд гривень.
Дивися повний текст Власники автівок на \"єврономерах\" вже принесли у бюджет 5 мільярдів.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 17:15
Власники автівок на "єврономерах" вже принесли у бюджет...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власники автівок на \"єврономерах\" вже принесли у бюджет 5 мільярдів.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:24
Откуда данные про миллион?
главное оружие рашистов - ложь
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