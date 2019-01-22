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Єдиний податок та ЄСВ: що
врятує спрощенців від помилок

Єдиний податок та ЄСВ: що врятує спрощенців від помилок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:50

Єдиний податок та ЄСВ: що врятує спрощенців від помилок

Пропонуємо до обговорення:
Через кілька днів спливає термін сплати ЄСВ та єдиного податку платниками 1 та 2 груп

Дивися повний текст Єдиний податок та ЄСВ: що врятує спрощенців від помилок.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:51

У липні 2002 року подав заяву на закриття підприємницької діяльності, але весь цей час перебував в "22 стані", про що взнав тільки тепер - 2019 р. У лютому 2019 отримав листа з податкової про те, що підприємницька діяльність не закрита до кінця. Чи зобов'язані були працівники (за 17 років) повідомити мене про те, що у мене "щось там" залишилось.
evgyb
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:02

Re: Єдиний податок та ЄСВ: що врятує спрощенців від помилок

evgyb написав:У липні 2002 року подав заяву на закриття підприємницької діяльності, але весь цей час перебував в "22 стані", про що взнав тільки тепер - 2019 р. У лютому 2019 отримав листа з податкової про те, що підприємницька діяльність не закрита до кінця. Чи зобов'язані були працівники (за 17 років) повідомити мене про те, що у мене "щось там" залишилось.
Интересно, а что конкретно у вас осталось незакрыто, тогда и регистраторов вроде не было, не сдали какой то ликвидационный отчет в налоговой, или не снялись с учета в пенсионном фонде как ФОП ?
freeze
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