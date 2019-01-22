Через кілька днів спливає термін сплати ЄСВ та єдиного податку платниками 1 та 2 груп
Дивися повний текст Єдиний податок та ЄСВ: що врятує спрощенців від помилок.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 18:50
Єдиний податок та ЄСВ: що врятує спрощенців від помилок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Єдиний податок та ЄСВ: що врятує спрощенців від помилок.
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:51
У липні 2002 року подав заяву на закриття підприємницької діяльності, але весь цей час перебував в "22 стані", про що взнав тільки тепер - 2019 р. У лютому 2019 отримав листа з податкової про те, що підприємницька діяльність не закрита до кінця. Чи зобов'язані були працівники (за 17 років) повідомити мене про те, що у мене "щось там" залишилось.
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:02
Re: Єдиний податок та ЄСВ: що врятує спрощенців від помилок
Интересно, а что конкретно у вас осталось незакрыто, тогда и регистраторов вроде не было, не сдали какой то ликвидационный отчет в налоговой, или не снялись с учета в пенсионном фонде как ФОП ?
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