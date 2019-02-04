На Тернопільщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства щодо пенсіонерки.
Дивися повний текст Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 19:07
Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень
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Дивися повний текст Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень.
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:18
Посадят на 3 года. Будет шить трусы для армии.
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