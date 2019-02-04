RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсіонерка незаконно отримала
субсидії на 20 тис. гривень

Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:07

Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень

Пропонуємо до обговорення:
На Тернопільщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства щодо пенсіонерки.

Дивися повний текст Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87158
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:07

Наконец-то поймали старушку которая подорвала экономику страны. П-ц
PUnder
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 02.08.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:18

Посадят на 3 года. Будет шить трусы для армии.
+50 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN
Vial
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2084
З нами з: 15.09.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: swan forever і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень
R2 » Чет 07 лют, 2019 19:08
0 16
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 19:08
R2
Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electric 1, 2, 3
R2 » Пон 04 лют, 2019 14:49
21 1096
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 20:57
Sommer
Напередодні банкрутства з банку «Хрещатик» незаконно...
R2 » Пон 04 лют, 2019 16:03
1 58
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лют, 2019 16:03
vor12

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.