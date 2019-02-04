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Пенсіонерка незаконно отримала
субсидії на 20 тис. гривень

Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:07

Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень

Пропонуємо до обговорення:
На Тернопільщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства щодо пенсіонерки.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:07

Наконец-то поймали старушку которая подорвала экономику страны. П-ц
PUnder
 
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Посадят на 3 года. Будет шить трусы для армии.
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Vial
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:15

Re: Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гриве

Нарешті корупцію в Україні подолано! Шах і мат тим, хто не вірив! :mrgreen:
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:17

К 70-и как раз и выйдет! Нечего квартиры покупать. В АТО старушку отправить.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:56

Бл@ядь влада яка краде мільонами закони не порушає,коболев мільони "преміальних" доларів надсилає мамі то нічого,а бабця то є приклад порушника закону на всю країну.
sena_2008atp
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