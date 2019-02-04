На Тернопільщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства щодо пенсіонерки.
Дивися повний текст Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 19:07
Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень.
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:18
Посадят на 3 года. Будет шить трусы для армии.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:15
Re: Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гриве
Нарешті корупцію в Україні подолано! Шах і мат тим, хто не вірив!
Додано: Чет 07 лют, 2019 20:17
К 70-и как раз и выйдет! Нечего квартиры покупать. В АТО старушку отправить.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:15
несомненно столь крупный махинатор, который надул государство на 20 тыс. грн, заслуживает на статью в СМИ.
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