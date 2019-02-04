Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень

Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:03

Оно-то так, одна пенсионерка не решает ничего. Но такого рода факты имеют очень даже массовый характер. Например, сын пернсионерки - предприниматель, не желающий, чтобы в свое время у него за долги отобрали квартиру вместе с бизнесом, покупает квартиру на ее имя (мне приходилось именно такому продавать недвигу). Другой пример: в управлении социальной защиты (Карл!) я узнал, что в городе чуть более чем дофига участников боевых действий, которые в одном административном районе города пользуются льготами на коммуналку, а в другом (другое управление соцзащиты) - субсидией на коммуналку в другой недвиге. Не удивлюсь, если одновременно клянчат еще какое-то жилье, я, мол, воевал (сразу говорю - я тоже воевал, но таких умных, считаю, рядом с "эффективными" налоговиками на столбах нужно развесить). Социальная помощь, предназначенная действительно нуждающимся, достается бог весть кому. А пенсионерке стоило задуматься, стоили ли те 20к гривень перспективы отсидки. Если бы еще и конфискацию за такие финты ввели, издержек на социалку бы сильно поубавилось ...