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Пенсіонерка незаконно отримала
субсидії на 20 тис. гривень

Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:07

Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень

Пропонуємо до обговорення:
На Тернопільщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства щодо пенсіонерки.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:07

Наконец-то поймали старушку которая подорвала экономику страны. П-ц
PUnder
 
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Посадят на 3 года. Будет шить трусы для армии.
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Vial
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:15

Re: Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гриве

Нарешті корупцію в Україні подолано! Шах і мат тим, хто не вірив! :mrgreen:
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:17

К 70-и как раз и выйдет! Нечего квартиры покупать. В АТО старушку отправить.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:15

несомненно столь крупный махинатор, который надул государство на 20 тыс. грн, заслуживает на статью в СМИ.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:03

Оно-то так, одна пенсионерка не решает ничего. Но такого рода факты имеют очень даже массовый характер. Например, сын пернсионерки - предприниматель, не желающий, чтобы в свое время у него за долги отобрали квартиру вместе с бизнесом, покупает квартиру на ее имя (мне приходилось именно такому продавать недвигу). Другой пример: в управлении социальной защиты (Карл!) я узнал, что в городе чуть более чем дофига участников боевых действий, которые в одном административном районе города пользуются льготами на коммуналку, а в другом (другое управление соцзащиты) - субсидией на коммуналку в другой недвиге. Не удивлюсь, если одновременно клянчат еще какое-то жилье, я, мол, воевал (сразу говорю - я тоже воевал, но таких умных, считаю, рядом с "эффективными" налоговиками на столбах нужно развесить). Социальная помощь, предназначенная действительно нуждающимся, достается бог весть кому. А пенсионерке стоило задуматься, стоили ли те 20к гривень перспективы отсидки. Если бы еще и конфискацию за такие финты ввели, издержек на социалку бы сильно поубавилось ...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:24

Я вижу встречный иск:
1. Пенсионерку лишили Права иметь своё жильё.(и она вынуждена самостоятельно его покупать)
2. Пенсионерку лишают Права честно жить в Украине и её Право на достойную жизнь.
- если ей доход(пенсия) не позволяет жить в Украине.
....................................................................
А если вспомнить количество Прокуроров (трудоспособных) - получивших только в Киеве жилья, то
В совокупности на системно организованный Геноцид - аж бегом потянет.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:39

max_us_ua, так для того чтобы такие факты не носили массовый характер - нужно просто с ними бороться, а не создавать видимость борьбы такими статейками.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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П'ят 08 лют, 2019 15:49
Igorten
Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень
R2 » Чет 07 лют, 2019 20:05
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Чет 07 лют, 2019 20:05
R2
Пенсіонерка незаконно отримала субсидії на 20 тис. гривень
R2 » Чет 07 лют, 2019 19:08
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