Енергоспоживання в Україні на сьогодні становить 200 кВт на один квадратний метр, тоді як в європейських країнах цей показник на рівні - 50, 60, 80.
Дивися повний текст Енергоспоживання в Україні у понад вдвічі вище, ніж у Європі - Зубко.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:16
Енергоспоживання в Україні у понад вдвічі вище, ніж у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Енергоспоживання в Україні у понад вдвічі вище, ніж у Європі - Зубко.
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:16
"У понад вдвічі" - це круто! Українець би до такої карколомної конструкції не додумався. Розкажіть, хто вам перекладає інформації? Китаєць?
Зараз переглядають цей форум: swan forever і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|