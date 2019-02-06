Енергоспоживання в Україні на сьогодні становить 200 кВт на один квадратний метр, тоді як в європейських країнах цей показник на рівні - 50, 60, 80.
Дивися повний текст Енергоспоживання в Україні у понад вдвічі вище, ніж у Європі - Зубко.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 19:16
Енергоспоживання в Україні у понад вдвічі вище, ніж у...
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Дивися повний текст Енергоспоживання в Україні у понад вдвічі вище, ніж у Європі - Зубко.
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:16
"У понад вдвічі" - це круто! Українець би до такої карколомної конструкції не додумався. Розкажіть, хто вам перекладає інформації? Китаєць?
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:56
во-первых, министр безграмотный, так как кВт - это единица измерения мощности, а не энергопотребление.... во-вторых, а что министр сделал на своём посту для улучшения ситуации в стране?...
Додано: Чет 07 лют, 2019 20:40
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:41
Тракторист
Міністр, напевно, мав на увазі кВт/год. У кВт/год можна перевести будь-що, що пов'язано з енергоспоживанням. Щодо "хто що зробив" - дивно, що люди шукають собі патерналізм, бо кожен сам собі господар господар і підвищення енергоефективності та зменшення витрат це особиста справа кожного у першу чергу. Що треба, щов він зробив?
Додано: Чет 07 лют, 2019 21:16
Министр говорил о потреблении энергии в год на метр.
Если брать классический европейский пассивный дом, коотрые строятся с 2000-х годов, то там потребление 40 Квт.ч в год на метр квадратный. У нас же все эти советские сараи, по ошибке называемые многоквартирными домами, потребляют иногда до 350 Квт.ч в год Утепление могло уменьшить потребление до 150, лучше хоть так чем сейчас.
В общем украинце в большинстве своем такие бедные, так как просто не способны считать деньги (в это виноват тот же СССР, так как учили всякой фигне вместо нужного). Те кто их уже научился считать - те вполне обеспечены.
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С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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