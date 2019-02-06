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Енергоспоживання в Україні у
понад вдвічі вище, ніж у...

Енергоспоживання в Україні у понад вдвічі вище, ніж у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:16

Енергоспоживання в Україні у понад вдвічі вище, ніж у...

Пропонуємо до обговорення:
Енергоспоживання в Україні на сьогодні становить 200 кВт на один квадратний метр, тоді як в європейських країнах цей показник на рівні - 50, 60, 80.

Дивися повний текст Енергоспоживання в Україні у понад вдвічі вище, ніж у Європі - Зубко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:16

"У понад вдвічі" - це круто! Українець би до такої карколомної конструкції не додумався. Розкажіть, хто вам перекладає інформації? Китаєць?
consulaugur
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:56

во-первых, министр безграмотный, так как кВт - это единица измерения мощности, а не энергопотребление.... во-вторых, а что министр сделал на своём посту для улучшения ситуации в стране?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:40

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warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:41

Тракторист
Міністр, напевно, мав на увазі кВт/год. У кВт/год можна перевести будь-що, що пов'язано з енергоспоживанням. Щодо "хто що зробив" - дивно, що люди шукають собі патерналізм, бо кожен сам собі господар господар і підвищення енергоефективності та зменшення витрат це особиста справа кожного у першу чергу. Що треба, щов він зробив?
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:16

Министр говорил о потреблении энергии в год на метр.

Если брать классический европейский пассивный дом, коотрые строятся с 2000-х годов, то там потребление 40 Квт.ч в год на метр квадратный. У нас же все эти советские сараи, по ошибке называемые многоквартирными домами, потребляют иногда до 350 Квт.ч в год Утепление могло уменьшить потребление до 150, лучше хоть так чем сейчас.

В общем украинце в большинстве своем такие бедные, так как просто не способны считать деньги (в это виноват тот же СССР, так как учили всякой фигне вместо нужного). Те кто их уже научился считать - те вполне обеспечены.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D0%BC
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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