Енергоспоживання в Україні у понад вдвічі вище, ніж у...

Додано: Чет 07 лют, 2019 20:40

Средние дневные температуры января в городах Европы:

Киев (январь 2019г ) -4.7 ° C

Амстердам (Нидерланды) 4 ° C

Афины (Греция) 13 ° C

Барселона (Испания) 14 ° C

Братислава (Словакия) 2 ° C

Брюссель (Бельгия) 5 ° C

Будапешт (Венгрия) 2 ° C

Бухарест (Румыния) 1 ° C

Варшава (Польша) 0 ° C

Вена (Австрия) 3 ° C

Вильнюс (Литва) (-4) ° C

Дубровник (Хорватия) 12 ° C

Дублин (Ирландия) 8 ° C

Женева (Швейцария) 4 ° C

Копенгаген (Дания) 2 ° C

Лимассол (Кипр) 17 ° C

Лиссабон (Португалия) 14 ° C

Лондон (Великобритания) +7 ° C

Люксембург 4 ° C

Москва (Россия) (-6) ° C

Мюнхен (Германия) 3 ° C

Осло (Норвегия) (-2) ° C

Париж (Франция) +7 ° C

Прага (Чехия) 0 ° C

Рейкьявик (Исландия) 2 ° C

Рига (Латвия) (-2) ° C

Рим (Италия) 13 ° C

София (Болгария) 1 ° C

Стокгольм (Швеция) (-1) ° C

Таллинн (Эстония) (-2) ° C

Хельсинки (Финляндия) (-3) ° C