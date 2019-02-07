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Енергоспоживання в Україні у
понад вдвічі вище, ніж у...

Енергоспоживання в Україні у понад вдвічі вище, ніж у...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:16

Енергоспоживання в Україні у понад вдвічі вище, ніж у...

Пропонуємо до обговорення:
Енергоспоживання в Україні на сьогодні становить 200 кВт на один квадратний метр, тоді як в європейських країнах цей показник на рівні - 50, 60, 80.

Дивися повний текст Енергоспоживання в Україні у понад вдвічі вище, ніж у Європі - Зубко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:16

"У понад вдвічі" - це круто! Українець би до такої карколомної конструкції не додумався. Розкажіть, хто вам перекладає інформації? Китаєць?
consulaugur
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:40

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warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:41

Тракторист
Міністр, напевно, мав на увазі кВт/год. У кВт/год можна перевести будь-що, що пов'язано з енергоспоживанням. Щодо "хто що зробив" - дивно, що люди шукають собі патерналізм, бо кожен сам собі господар господар і підвищення енергоефективності та зменшення витрат це особиста справа кожного у першу чергу. Що треба, щов він зробив?
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:16

Министр говорил о потреблении энергии в год на метр.

Если брать классический европейский пассивный дом, коотрые строятся с 2000-х годов, то там потребление 40 Квт.ч в год на метр квадратный. У нас же все эти советские сараи, по ошибке называемые многоквартирными домами, потребляют иногда до 350 Квт.ч в год Утепление могло уменьшить потребление до 150, лучше хоть так чем сейчас.

В общем украинцы в большинстве своем такие бедные, так как просто не способны считать деньги (в это виноват тот же СССР, так как учили всякой фигне вместо нужного). Те кто их уже научился считать - те вполне обеспечены.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D0%BC
Востаннє редагувалось AlifeSoft в Чет 07 лют, 2019 21:57, всього редагувалось 1 раз.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:38

ребята, был в Греции, в Афинах, в доме нет вообще понятие "счетчик" на квартиру, только на дом. Делят потребление по квадратным метрам. Но не забываем, что 24 этажных домов в Европе не такое количество как у нас, где общедомовые метры подсвечиваются круглосуточно. Поставь бы мы датчики движения, сократили бы раз в 100 электро потребление. Хотя, наверное, у многих света нет вообще в принципе :)
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:20

Всюдиносапхайчик, а потери в теплотрассах не влияют на энергопотребление? или их граждане тоже должны устранять своими силами?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:32

Re: Енергоспоживання в Україні у понад вдвічі вище, ніж у...

У мене (багатоповерхівка з одним на всі квартири лічильником, Київ),
рік – опалення на м2:
2018 – 139 кВт*год (морози)
2017 – 110 кВт*год
2016 – 127 кВт*год
2015 – 129 кВт*год
2014 – 126 кВт*год
2013 – 153 кВт*год
(розрахунок простий: по квитанціях; 1 Гкал=1163 кВт*год)
Електрика і газ – додадуть ще відсотків з 10.
Де 200???

Причому, щодо останніх кількох років я вже не впевнений – у мене можуть бути завищені цифри, бо знайомий (живе за десяток км; темп.повітря ~та ж сама) – називає менші. І розбіжність дедалі росте... Маю підозру, що мій постачальник тепла, який, за сумісництвом, ще й займається будинковим теплолічильником, міг щось "накрутити"... Треба щось робити... Хтось пробував боротись з такими фальсифікаціями?

Але, хай там як, – слушно писали вище.
Неправильно порівнювати теплі країни (підігріті Гольфстрімом) і нашу.

А як вже й порівнювати, то постає питання: чому влада, якщо вона так вже переймається цим питанням – чому не оголосить людям простий і доступний рецепт миттєвої економії? Знизити плату за тепло. Законно. Легально.
І не кажіть, що їх олігархи не пустять на свої ЗМІ... Ага. Зараз. Під загрозою втрати ліцензії на мовлення будуть до останнього блокувати державні звернення до народу... :)
От тому і є відчуття, що все це ниття "віце-прем'єра" – "просто аби поговорити".
Якби він справді хотів бути корисним людям, то знайшов би спосіб і повідомити про легкі способи економії, і виконати вибіркові перевірки (напр., будинків, що "споживають" атипово багато, як от мій – останні роки...), і "посадити" нечесних постачальників тепла... Але для вього цього ми повинні платити менше податків (і лише за якісно виконану роботу), вільно володіти зброєю, і повсякчас контролювати дії влади. Щоби "шериф" був з народом – він має постійно пам'ятати – для чого його обрали і, що у них теж є зброя... "Але як ніт – то вже ніт!" :)
А так ми маємо чергові передвиборчі подачки (та ще й у грошовій формі!) субсидіантам. За наші податки... Шлях у нікуди... :(
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
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Bobua
 
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