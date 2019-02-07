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Енергоспоживання в Україні у
понад вдвічі вище, ніж у...

Енергоспоживання в Україні у понад вдвічі вище, ніж у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:44

в єВРОПІ розвинений сектор послуг а у нас виробничий і аграрний
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:45

  asdrud2016 написав:. Поставь бы мы датчики движения, сократили бы раз в 100 электро потребление. Хотя, наверное, у многих света нет вообще в принципе :)

свет обычно светиться ночью ночью тариф на 50% ниже, так выгодно энергетике что бы ночью было потребление и оно не падало. Не выгодно каждый раз "тушить" турбины на ночь и запускать утром. Так вот дальше мы не будем учитывать ночной тариф. И даже БЕЗ учета ночного тарифа датчик не выгоден.

Датчик движения стоит допустим 150 грн, САМ датчик при подключении круглосуточно потребляет 2,5 Вт\час умножаем на *24 часа = 60 Вт в сутки или 22 кВт\часа в ГОД, кто не понял уточняю - когда лампочка ВЫключена датчик тоже потребляет 2,5 Вт в дежурном режиме, и когда лампочка включена датчик тоже потребляет своих 2,5 Вт ( если не больше) .
Сама лампочка (лампа 8 Вт) без датчика светиться допустим 10 часов в сутки и (лампа 8 Вт) это 80 Вт *365 = 30 кВт\часа в год.

что бы датчик окупился надо считать считать считать ...
у меня получалось больше 3-х лет , а столько датчик не работает.
Вы можете сказать плохой датчик ... но извольте датчик получше будет в РАЗЫ дороже ( например немецкий\французский 1000-1500 грн)

Теперь у нас ... для круглого счета возьмем датчик 160 грн ( это 10 кВт по дневному тарифу ) не забываем включить работы по установке датчика и материалы (кусок провода кусок изоленты или термоусадки ... )

Дальше считайте сами уже поздно и я иду спать :wink:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:26

В Украине жилой фонд на душу населения 24 м², а в Германии, - 50 м². В Украине комнат на человека 0.9, в Европе, - больше двух.
Министр лукавит.
tatarinov09101985
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