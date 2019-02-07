Енергоспоживання в Україні у понад вдвічі вище, ніж у...

Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:07

Это замечательно, значит энергетика ещё не умерла.

Пакращувачи рвут и мечут - приватизировать и вырезать её остатки. И вывести вывести в зону недоступности от Правосудия.



Тупые углекопы, за обещания лучшей жизни - бесплатно дохнут в шахтах, уголь стране нужен - это железо, это оборонка, это коммуналка,....

За то Воры даже премии и З/П мамам в США отправляют... - им нужнее.

А Вы работайте, ....

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.