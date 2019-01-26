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"Нафтогаз" закриває
представництво в Угорщині

"Нафтогаз" закриває представництво в Угорщині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:00

"Нафтогаз" закриває представництво в Угорщині

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" закриє представництво в Угорщині.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" закриває представництво в Угорщині.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:00

Ну вот, выкачали у мадьяров весь газ. Замерзнут ведь, если словаки своего не подкинут.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:04

Re:

  summacut написав:Ну вот, выкачали у мадьяров весь газ. Замерзнут ведь, если словаки своего не подкинут.

Не замерзнуть - в них басейни є з підземною гарячою водою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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