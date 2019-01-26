НАК "Нафтогаз України" закриє представництво в Угорщині.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" закриває представництво в Угорщині.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:00
"Нафтогаз" закриває представництво в Угорщині
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" закриває представництво в Угорщині.
Додано: Чет 07 лют, 2019 20:00
Ну вот, выкачали у мадьяров весь газ. Замерзнут ведь, если словаки своего не подкинут.
Додано: Чет 07 лют, 2019 20:04
Re:
Не замерзнуть - в них басейни є з підземною гарячою водою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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