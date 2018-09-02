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валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:03

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

По просьбам трудящихся - запилил сабж.
Пока живёт по адресу: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Заточен исключительно под банки, которые предлагают услугу онлайн продажи/покупки валюты.

Замечания/предложения - велкам.

Если вы хотите добавить новый банк - укажите адрес, по которому можно увидеть актуальные курсы этого банка.

ЗЫ. Курсы Мони - не нашел. Они есть в вебе ?
ЗЫ2. С ОТП тоже всё не просто.

Сабж написан на коленке за пару часов, сильно не пеняйте
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:24

+ укрсіб
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:33

  mustbe написав:По просьбам трудящихся - запилил сабж.
Пока живёт по адресу: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Заточен исключительно под банки, которые предлагают услугу онлайн продажи/покупки валюты.

Замечания/предложения - велкам.

Если вы хотите добавить новый банк - укажите адрес, по которому можно увидеть актуальные курсы этого банка.

ЗЫ. Курсы Мони - не нашел. Они есть в вебе ?
ЗЫ2. С ОТП тоже всё не просто.

Сабж написан на коленке за пару часов, сильно не пеняйте


OTP не нужен, комиссия 0.1%, проводка не онлайн, а в рабочее время, скорее всего обработка ручная. правда можно торговатся :)

Вывести цыгане без комисси скорее всего не дадут, а них четко отслеживается нал безнал.

https://www.otpbank.com.ua/news/190613/
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:36

  casper12 написав:+ укрсіб

Если вы хотите добавить новый банк - укажите адрес, по которому можно увидеть актуальные курсы этого банка.
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:07

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

на ветке привате пишут, что он выставляет видимым один курс, а меняет по другому, на 7 коп больше.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 06:09

  curiousobro написав:на ветке привате пишут, что он выставляет видимым один курс, а меняет по другому, на 7 коп больше.

НБУ разрешил им менять курсы на протяжении одного дня, вот они и пользуются. Вообщем лотерея выходит.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 07:59

Как часто по ссылке обновляются курсы?!?
Зачастую курс онлайн и в отделении не совпадают, например в Конкорде онлайн по 27,04 вчера...
В любом случае банков маловато ещё, которые запустились вчера с обменом онлайн :(
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 08:13

Курсы - выдаются текущие, актуальные на данный момент времени.
Поскольку банки используют разные курсы для онлайн и для отделений - в первое время возможны неточности, скрипт может смотреть не туда. Маякуйте.
Есть полный список банков, которые запустили услугу ?
Каркас - готов, добавить банк - просто дело техники, новые банки будут добавляться по запросу:
Если вы хотите добавить новый банк - укажите адрес, по которому можно увидеть актуальные курсы этого банка.
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:43

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

ТасБанк, еще онлайн обмена нет, но на мордокниге обещают
тянють курс можно с титула "https://tascombank.ua/" или с кабины ТAS2U " https://tas2u.tascombank.ua/login"
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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