Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
+ Додати тему
Відповісти на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:03
По просьбам трудящихся - запилил сабж.
Пока живёт по адресу:
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Заточен исключительно под банки, которые предлагают услугу онлайн продажи/покупки валюты.
Замечания/предложения - велкам.
Если вы хотите добавить новый банк - укажите адрес, по которому можно увидеть актуальные курсы этого банка.
ЗЫ. Курсы Мони - не нашел. Они есть в вебе ?
ЗЫ2. С ОТП тоже всё не просто.
Сабж написан на коленке за пару часов, сильно не пеняйте
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
Повідомлень: 1058
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 130 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:24
+ укрсіб
casper12
Повідомлень: 863
З нами з: 24.12.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 132 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:33
mustbe написав:
По просьбам трудящихся - запилил сабж.
Пока живёт по адресу:
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Заточен исключительно под банки, которые предлагают услугу онлайн продажи/покупки валюты.
Замечания/предложения - велкам.
Если вы хотите добавить новый банк - укажите адрес, по которому можно увидеть актуальные курсы этого банка.
ЗЫ. Курсы Мони - не нашел. Они есть в вебе ?
ЗЫ2. С ОТП тоже всё не просто.
Сабж написан на коленке за пару часов, сильно не пеняйте
OTP не нужен, комиссия 0.1%, проводка не онлайн, а в рабочее время, скорее всего обработка ручная. правда можно торговатся
Вывести цыгане без комисси скорее всего не дадут, а них четко отслеживается нал безнал.
https://www.otpbank.com.ua/news/190613/
curiousobro
Повідомлень: 1721
З нами з: 21.07.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 222 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 07 лют, 2019 22:36
casper12 написав:
+ укрсіб
Если вы хотите добавить новый банк - укажите адрес, по которому можно увидеть актуальные курсы этого банка.
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
Повідомлень: 1058
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 130 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:07
на ветке привате пишут, что он выставляет видимым один курс, а меняет по другому, на 7 коп больше.
curiousobro
Повідомлень: 1721
З нами з: 21.07.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 222 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 08 лют, 2019 06:09
curiousobro написав:
на ветке привате пишут, что он выставляет видимым один курс, а меняет по другому, на 7 коп больше.
НБУ разрешил им менять курсы на протяжении одного дня, вот они и пользуются. Вообщем лотерея выходит.
anikola13
Повідомлень: 571
З нами з: 08.02.13
Подякував: 51 раз.
Подякували: 31 раз.
Профіль
Додано: П'ят 08 лют, 2019 07:59
Как часто по ссылке обновляются курсы?!?
Зачастую курс онлайн и в отделении не совпадают, например в Конкорде онлайн по 27,04 вчера...
В любом случае банков маловато ещё, которые запустились вчера с обменом онлайн
Lost
Повідомлень: 1260
З нами з: 07.02.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 79 раз.
Профіль
Додано: П'ят 08 лют, 2019 08:13
Курсы - выдаются текущие, актуальные на данный момент времени.
Поскольку банки используют разные курсы для онлайн и для отделений - в первое время возможны неточности, скрипт может смотреть не туда. Маякуйте.
Есть полный список банков, которые запустили услугу ?
Каркас - готов, добавить банк - просто дело техники, новые банки будут добавляться по запросу:
Если вы хотите добавить новый банк - укажите адрес, по которому можно увидеть актуальные курсы этого банка.
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
Повідомлень: 1058
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 130 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:43
ТасБанк, еще онлайн обмена нет, но на мордокниге обещают
тянють курс можно с титула "https://tascombank.ua/" или с кабины ТAS2U "
https://tas2u.tascombank.ua/login
"
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
Повідомлень: 532
З нами з: 07.05.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 30 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
504
241123
60
44692
1
884