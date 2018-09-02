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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:15

Добавил кросс-курс Евро/Доллар.
Какие банки (кроме Моно) разрешают такой обмен напрямую ?
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:35

mustbe
А в моно какая комиссия за такую услугу?
Rainbow
 
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Rainbow
В моно нет комиссии
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 16:45

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Непонятно, почему не сделали кеширование. Курсы можно запрашивать по расписанию, например, раз в 5 минут, а результат выводить моментально. В идеале, можно ещё писать это всё в базу данных, чтоб потом строить красивые графики
Если же цель, чтоб курсы были прям вот суперсвежайшие, секундной давности. То запросы курсов нужно отправлять с компьютеров посетителей, а не с сервера. Например, через JavaScript. Это можно делать одновременно во все банки, тогда курсы банков, которые пошустрее, будут появляться быстрее, а в остальных полях можно сделать индикатор загрузки, который будет сменяться на актуальный курс сразу после его подгрузки с сайта банка. Причём, загрузка странички будет моментальная, а курсы будут появляться по мере их подгрузки с сайтов банков, но т.к. это запросы сразу во все банки одновременно, полная прогрузка всех курсов всё равно будет выше, чем поочерёдно опрашивать каждый банк.
Понятное дело, что и так работает, но слишком много сделано не оптимально. И с точки зрения пользователя, т.к. приходиться ждать. И с точки зрения оптимизации работы сервера, как по количеству одновременных подключений с посетителями и банками, так и по объёму данных, которые сервер тягает с банковских сайтов
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 17:33

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  safonovstanislav написав:слишком много сделано не оптимально

Да, конечно, можно многое оптимизировать, юзать Аякс и тд.
Но задача была - сделать просто и быстро. Сделал.
Сейчас на обработку одного банка уходит примерно секунда.
Думаю, что 8 секунд для получения инфы из 8-ми банков можно и подождать.
Сейчас программа занимает меньше 100 строк кода, обработка каждого банка - 3-4 строки кода.
Просто я предпочитаю лаконичные решения, здоровый минимализм так сказать.
Любой желающий может выложить своё более красивое и оптимальное решение, я буду только "за".
Кстати - не все запросы я готов отдать юзеру, по некоторым банкам применяются непубличные решения.

В любом случае - спасибо за дельный коммент
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:24

По Привату форумчанин навів цікаві деталі щодо онлайн обміну

viewtopic.php?p=4581918#p4581918

може такі деталі закидати в хінт (підказка при наведенні миші поверх певного елементу)
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