Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Додано: Сер 13 лют, 2019 16:45

Непонятно, почему не сделали кеширование. Курсы можно запрашивать по расписанию, например, раз в 5 минут, а результат выводить моментально. В идеале, можно ещё писать это всё в базу данных, чтоб потом строить красивые графики

Если же цель, чтоб курсы были прям вот суперсвежайшие, секундной давности. То запросы курсов нужно отправлять с компьютеров посетителей, а не с сервера. Например, через JavaScript. Это можно делать одновременно во все банки, тогда курсы банков, которые пошустрее, будут появляться быстрее, а в остальных полях можно сделать индикатор загрузки, который будет сменяться на актуальный курс сразу после его подгрузки с сайта банка. Причём, загрузка странички будет моментальная, а курсы будут появляться по мере их подгрузки с сайтов банков, но т.к. это запросы сразу во все банки одновременно, полная прогрузка всех курсов всё равно будет выше, чем поочерёдно опрашивать каждый банк.

Понятное дело, что и так работает, но слишком много сделано не оптимально. И с точки зрения пользователя, т.к. приходиться ждать. И с точки зрения оптимизации работы сервера, как по количеству одновременных подключений с посетителями и банками, так и по объёму данных, которые сервер тягает с банковских сайтов