Добавил кросс-курс Евро/Доллар.
Какие банки (кроме Моно) разрешают такой обмен напрямую ?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 13 лют, 2019 10:15
Добавил кросс-курс Евро/Доллар.
Какие банки (кроме Моно) разрешают такой обмен напрямую ?
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: Сер 13 лют, 2019 16:45
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Непонятно, почему не сделали кеширование. Курсы можно запрашивать по расписанию, например, раз в 5 минут, а результат выводить моментально. В идеале, можно ещё писать это всё в базу данных, чтоб потом строить красивые графики
Если же цель, чтоб курсы были прям вот суперсвежайшие, секундной давности. То запросы курсов нужно отправлять с компьютеров посетителей, а не с сервера. Например, через JavaScript. Это можно делать одновременно во все банки, тогда курсы банков, которые пошустрее, будут появляться быстрее, а в остальных полях можно сделать индикатор загрузки, который будет сменяться на актуальный курс сразу после его подгрузки с сайта банка. Причём, загрузка странички будет моментальная, а курсы будут появляться по мере их подгрузки с сайтов банков, но т.к. это запросы сразу во все банки одновременно, полная прогрузка всех курсов всё равно будет выше, чем поочерёдно опрашивать каждый банк.
Понятное дело, что и так работает, но слишком много сделано не оптимально. И с точки зрения пользователя, т.к. приходиться ждать. И с точки зрения оптимизации работы сервера, как по количеству одновременных подключений с посетителями и банками, так и по объёму данных, которые сервер тягает с банковских сайтов
Додано: Сер 13 лют, 2019 17:33
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Да, конечно, можно многое оптимизировать, юзать Аякс и тд.
Но задача была - сделать просто и быстро. Сделал.
Сейчас на обработку одного банка уходит примерно секунда.
Думаю, что 8 секунд для получения инфы из 8-ми банков можно и подождать.
Сейчас программа занимает меньше 100 строк кода, обработка каждого банка - 3-4 строки кода.
Просто я предпочитаю лаконичные решения, здоровый минимализм так сказать.
Любой желающий может выложить своё более красивое и оптимальное решение, я буду только "за".
Кстати - не все запросы я готов отдать юзеру, по некоторым банкам применяются непубличные решения.
В любом случае - спасибо за дельный коммент
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:24
По Привату форумчанин навів цікаві деталі щодо онлайн обміну
viewtopic.php?p=4581918#p4581918
може такі деталі закидати в хінт (підказка при наведенні миші поверх певного елементу)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:57
mustbe
гляньте по свободі будь ласка що із ТАС-ом
дуже дивні цифри зараз на інформері висять -
№ Банк USD/UAH EUR/UAH EUR/USD
7 ТАС 27.16 27.16 30.604 30.604 1.12680 1.12680
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:57
Жаль. У меня в банке онлайн-обменка по живому курсу FOREX + маржа примерно 0,0035 дол. Многовато для ловли микроколебаний.
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