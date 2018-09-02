Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

зміст наразі в тому, що банк декларує підтримку онланй покупки валют згдіно валютної лібералізації від НБУ і таблиця ця по ідеї показує усі банки, що підтримують даний функціонал
але як ви вірно заувалижи - такого виду інформацію (комісії, %, оперчас) було б зручно бачити як підказку при наводці на банк (друкувати мабуть не варто - займе багато місця на екрані та й цінність такої інформації - бути ознайомленим (тобто одноразово)
зміст наразі в тому, що банк декларує підтримку онланй покупки валют згдіно валютної лібералізації від НБУ і таблиця ця по ідеї показує усі банки, що підтримують даний функціонал
але як ви вірно заувалижи - такого виду інформацію (комісії, %, оперчас) було б зручно бачити як підказку при наводці на банк (друкувати мабуть не варто - займе багато місця на екрані та й цінність такої інформації - бути ознайомленим (тобто одноразово)