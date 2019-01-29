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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:09

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  greenozon написав:Додайте будь ласка в таблицю ще 1 банк - Прокредит
мін. лімітів немає, але працює лише в опер час


Смысл добавлять его ровно такой же как и ОТП.

Они покупают валюту на межбанке, для которого есть отдельный более функциональный информер. С этим и связано время работы.

ОТП = курс мб + 0.1% за покупку и +1% за вывод, абонки нет
Прокредит = курс мб + 0.2% min 20 UAH за покупку и 0% за вывод, абонка 3К в год. Правда при выводе наверняка пнут под пятую точку :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:46

curiousobro

зміст наразі в тому, що банк декларує підтримку онланй покупки валют згдіно валютної лібералізації від НБУ
і таблиця ця по ідеї показує усі банки, що підтримують даний функціонал

але як ви вірно заувалижи - такого виду інформацію (комісії, %, оперчас) було б зручно бачити як підказку при наводці на банк (друкувати мабуть не варто - займе багато місця на екрані та й цінність такої інформації - бути ознайомленим (тобто одноразово)

також наразі не дуже ясно чи банк десь на своєму сайті подає цифри покупки-продажу на моменті
ця сторінка мабуть не та?..
https://www.procreditbank.com.ua/curren ... tes-cards/
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  greenozon написав:curiousobro

зміст наразі в тому, що банк декларує підтримку онланй покупки валют згдіно валютної лібералізації від НБУ
і таблиця ця по ідеї показує усі банки, що підтримують даний функціонал

але як ви вірно заувалижи - такого виду інформацію (комісії, %, оперчас) було б зручно бачити як підказку при наводці на банк (друкувати мабуть не варто - займе багато місця на екрані та й цінність такої інформації - бути ознайомленим (тобто одноразово)

також наразі не дуже ясно чи банк десь на своєму сайті подає цифри покупки-продажу на моменті
ця сторінка мабуть не та?..
https://www.procreditbank.com.ua/curren ... tes-cards/


Курси МВРУ ви можете побачити туточки

Там він набагато більш виразний :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:18

Ажиотажный спрос населения на валюту онлайн пошел на спад

ПриватБанк сообщил, что с 7 по 13 февраля его клиенты купили $7,11 млн, а продали ему – $2,64 млн. Спрос на евро также был высоким: клиенты купили за неделю 2,11 млн евро, продали – 0,91 млн евро.
...

https://finclub.net/news/azhiotazhnyj-s ... -spad.html
+50грн !
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greenozon
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а пивденый нельзя добавить?
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Добавил Пивденный
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Зауваження до таблиці -
доволі часто на протязі дня бачу таку ситуацію -
http://prntscr.com/mnl41g

пусті дані по ТАС-банку

2) що значить надпис "Рада (вчера)"
до якої години висить "вчера"

3) що означає потовщений шрифт в деяких комірках
наприклад на малюнку вище ОТП - колонка EUR/USD
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