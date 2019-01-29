Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:09
greenozon написав:
Додайте будь ласка в таблицю ще 1 банк - Прокредит
мін. лімітів немає, але працює лише в опер час
Смысл добавлять его ровно такой же как и ОТП.
Они покупают валюту на межбанке, для которого есть отдельный более функциональный информер. С этим и связано время работы.
ОТП = курс мб + 0.1% за покупку и +1% за вывод, абонки нет
Прокредит = курс мб + 0.2% min 20 UAH за покупку и 0% за вывод, абонка 3К в год. Правда при выводе наверняка пнут под пятую точку
curiousobro
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:46
curiousobro
зміст наразі в тому, що банк декларує підтримку онланй покупки валют згдіно валютної лібералізації від НБУ
і таблиця ця по ідеї показує усі банки, що підтримують даний функціонал
але як ви вірно заувалижи - такого виду інформацію (комісії, %, оперчас) було б зручно бачити як підказку при наводці на банк (друкувати мабуть не варто - займе багато місця на екрані та й цінність такої інформації - бути ознайомленим (тобто одноразово)
також наразі не дуже ясно чи банк десь на своєму сайті подає цифри покупки-продажу на моменті
ця сторінка мабуть не та?..
https://www.procreditbank.com.ua/curren ... tes-cards/
greenozon
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:17
greenozon написав: curiousobro
зміст наразі в тому, що банк декларує підтримку онланй покупки валют згдіно валютної лібералізації від НБУ
і таблиця ця по ідеї показує усі банки, що підтримують даний функціонал
але як ви вірно заувалижи - такого виду інформацію (комісії, %, оперчас) було б зручно бачити як підказку при наводці на банк (друкувати мабуть не варто - займе багато місця на екрані та й цінність такої інформації - бути ознайомленим (тобто одноразово)
також наразі не дуже ясно чи банк десь на своєму сайті подає цифри покупки-продажу на моменті
ця сторінка мабуть не та?..
https://www.procreditbank.com.ua/curren ... tes-cards/
Курси МВРУ ви можете побачити
туточки
Там він набагато більш виразний
curiousobro
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:18
Ажиотажный спрос населения на валюту онлайн пошел на спад
ПриватБанк сообщил, что с 7 по 13 февраля его клиенты купили $7,11 млн, а продали ему – $2,64 млн. Спрос на евро также был высоким: клиенты купили за неделю 2,11 млн евро, продали – 0,91 млн евро.
...
https://finclub.net/news/azhiotazhnyj-s ... -spad.html
greenozon
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Додано: Нед 17 лют, 2019 11:24
а пивденый нельзя добавить?
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Додано: Нед 17 лют, 2019 12:33
Добавил Пивденный
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Сер 20 лют, 2019 12:06
Зауваження до таблиці -
доволі часто на протязі дня бачу таку ситуацію -
http://prntscr.com/mnl41g
пусті дані по ТАС-банку
2) що значить надпис "Рада (вчера)"
до якої години висить "вчера"
3) що означає потовщений шрифт в деяких комірках
наприклад на малюнку вище ОТП - колонка EUR/USD
greenozon
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