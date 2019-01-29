Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

зміст наразі в тому, що банк декларує підтримку онланй покупки валют згдіно валютної лібералізації від НБУ і таблиця ця по ідеї показує усі банки, що підтримують даний функціонал
але як ви вірно заувалижи - такого виду інформацію (комісії, %, оперчас) було б зручно бачити як підказку при наводці на банк (друкувати мабуть не варто - займе багато місця на екрані та й цінність такої інформації - бути ознайомленим (тобто одноразово)
зміст наразі в тому, що банк декларує підтримку онланй покупки валют згдіно валютної лібералізації від НБУ і таблиця ця по ідеї показує усі банки, що підтримують даний функціонал
але як ви вірно заувалижи - такого виду інформацію (комісії, %, оперчас) було б зручно бачити як підказку при наводці на банк (друкувати мабуть не варто - займе багато місця на екрані та й цінність такої інформації - бути ознайомленим (тобто одноразово)
1. Да, бывает, что ТАС не отдаёт данные. Обычно - достаточно рефрешнуть страницу через минуту. Подумаю, как это обойти.
2. У Рады нет понятия "текущие курсы". Есть курсы за такой-то день. Так вот - сегодняшние курсы они публикуют утром, часов в 11. Таким образом - с полуночи и до 11 действуют вчерашние курсы, о чём и говорит слово "вчера". Еще раз: слово "вчера" говорит о том, что Рада ещё не проснулась, не вывесила сегодняшние курсы, при обмене действуют вчерашние курсы. Клиентом Рады не являюсь, это моё понимание их политики валютообмена. Если я не прав - поправьте.
3. В курсах EUR/USD болдом выделяются те значения, которые получены непосредственно от банка как курсы EUR/USD. Значения, которые не выделены болдом, - это кросс-курсы, полученные в результате пересчета через гривну. Пример: 1 Приват 26.9500 27.3224 30.3500 30.8642 1.11081 1.14524 Тут 1.11081 - это кросс-курс, равен 30.3500/27.3224
7 ТАС 27.12 27.19 30.65 30.85 1.1301.140 Тут 1.130 - это не кросс-курс, он никак не вычислялся, а получен прямо от банка
Как то так )
ЗЫ. Кстати, - клик по имени банка ведёт на страницу этого банка; - клик по номеру банка ведёт на ИБ этого банка.