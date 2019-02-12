Так и делаю.
Просто они иногда меняют структуру, в результате чего цифры плывут
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 22 кві, 2019 16:55
Так и делаю.
Просто они иногда меняют структуру, в результате чего цифры плывут
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: Пон 22 кві, 2019 19:39
Як так? Регуляркою парсите чи що? Є ж усілякі xmllint та jq.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 22 кві, 2019 20:42
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
сегодня целый день кредит агриколь показывало не актуальный курс
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 22 кві, 2019 22:33
Ну, схоже пан mustbe все ще показує картковий курс. Скажіть, той курс, що на вкладці
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 25 кві, 2019 19:22
Похоже, что Радабанк обновил свой сайт и, поэтому,
таблица курсов онлайн-обмена валют по нему не работает
(банк не отвечает):
Додано: П'ят 26 кві, 2019 07:58
На новом сайте зРады нет онлайн-курсов.
Поэтому по Радабанку будет только упоминание, без курсов
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: Пон 06 тра, 2019 05:52
Похоже, основная масса банков не проявила интерес к запуску онлайн-обмена.
Вопрос - почему? Ведь это могло бы привлечь массу новых клиентов. И удержать старых.
|