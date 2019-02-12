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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 16:55

  klug написав:Можливо так або так буде простіше і надійніше діставати з Прихвата.

Так и делаю.
Просто они иногда меняют структуру, в результате чего цифры плывут
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 19:39

  mustbe написав:
  klug написав:Можливо так або так буде простіше і надійніше діставати з Прихвата.

Так и делаю.
Просто они иногда меняют структуру, в результате чего цифры плывут

Як так? Регуляркою парсите чи що? Є ж усілякі xmllint та jq.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 20:42

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

сегодня целый день кредит агриколь показывало не актуальный курс
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 22:33

  yama написав:сегодня целый день кредит агриколь показывало не актуальный курс

Ну, схоже пан mustbe все ще показує картковий курс. Скажіть, той курс, що на вкладці on-line відповідає актуальному в ІБ?
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 19:22

Похоже, что Радабанк обновил свой сайт и, поэтому,
таблица курсов онлайн-обмена валют по нему не работает
(банк не отвечает): https://www.radabank.com.ua/ru/
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 07:58

На новом сайте зРады нет онлайн-курсов.
Поэтому по Радабанку будет только упоминание, без курсов
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 05:52

Похоже, основная масса банков не проявила интерес к запуску онлайн-обмена.
Вопрос - почему? Ведь это могло бы привлечь массу новых клиентов. И удержать старых.
Искатель
 
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