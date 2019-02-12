Яким чином?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 06 чер, 2019 13:54
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Додано: Чет 06 чер, 2019 16:03
Картки банків і додатки - для переказів з одного в другий наявних коштів, онлайн-обмін найвигіднішого банку - для купівлі валюти. Теж через наявний додаток.
Потрібно тільки:
1. Гривня на рахунках
2. Відкриті валютні і гривневі картки/рахунки для онлайн зняття/зарахування валюти
3. Смартфон
4. Інтернет
5. Трішки бажання і мізків (не сарказм, об'єктивна потреба)
Додано: Пон 10 чер, 2019 12:45
ОТП
здесь показывает EUR 30 на 30,2
но зайдя в ОТП Смарт вижу, что с текущего EUR на текущий UAH предлагает курс 29,67
предполагаю, что я не разобрался как менять валюту онлайн в ОТП Смарт, но также есть мысль, что курсы этого банка в мониторинге всех курсов не правильные
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:44
Курсы ОТП берутся
Это неправильно ?
Можно ли правильные курсы увидеть где-то в открытом доступе, а не в ИБ ?
Может, их можно как-то вычислить ?
Додано: Пон 10 чер, 2019 16:56
mustbe
в разрезе обмена валют в корне не правильно, потому что там курсы расчета по операциям карточками, что не имеет ничего общего с нужной Нам темой. И самое главное постоянно вводит в заблуждение выделением выгоды.
На сайте думаю нигде нужных цифр нет, только в ОТП СМАРТ.
Таким образом лучше эти ячейки временно не заполнять вообще.
Додано: Пон 10 чер, 2019 19:28
Ок, ОТП отправляется в категорию "Банк не публикует курсы в интернете"
Додано: Пон 10 чер, 2019 19:51
З курсом для відділень на сайті теж не співпадає?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 10 чер, 2019 19:58
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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