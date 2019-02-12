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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 13:54

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  stas_rst написав: встиг взяти за кордоном юсд по 26.25 і євро по 29.30


Яким чином? :oops:
V2
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 16:03

  V2 написав:
  stas_rst написав: встиг взяти за кордоном юсд по 26.25 і євро по 29.30


Яким чином? :oops:

Картки банків і додатки - для переказів з одного в другий наявних коштів, онлайн-обмін найвигіднішого банку - для купівлі валюти. Теж через наявний додаток.
Потрібно тільки:
1. Гривня на рахунках
2. Відкриті валютні і гривневі картки/рахунки для онлайн зняття/зарахування валюти
3. Смартфон
4. Інтернет
5. Трішки бажання і мізків (не сарказм, об'єктивна потреба)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:45

ОТП

здесь показывает EUR 30 на 30,2
но зайдя в ОТП Смарт вижу, что с текущего EUR на текущий UAH предлагает курс 29,67
предполагаю, что я не разобрался как менять валюту онлайн в ОТП Смарт, но также есть мысль, что курсы этого банка в мониторинге всех курсов не правильные
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:44

Курсы ОТП берутся отсюда.
Это неправильно ?
Можно ли правильные курсы увидеть где-то в открытом доступе, а не в ИБ ?
Может, их можно как-то вычислить ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:56

mustbe
в разрезе обмена валют в корне не правильно, потому что там курсы расчета по операциям карточками, что не имеет ничего общего с нужной Нам темой. И самое главное постоянно вводит в заблуждение выделением выгоды.
На сайте думаю нигде нужных цифр нет, только в ОТП СМАРТ.
Таким образом лучше эти ячейки временно не заполнять вообще.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:28

Ок, ОТП отправляется в категорию "Банк не публикует курсы в интернете"
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:51

  SILVER_UA написав:mustbe
в разрезе обмена валют в корне не правильно, потому что там курсы расчета по операциям карточками, что не имеет ничего общего с нужной Нам темой. И самое главное постоянно вводит в заблуждение выделением выгоды.
На сайте думаю нигде нужных цифр нет, только в ОТП СМАРТ.
Таким образом лучше эти ячейки временно не заполнять вообще.

З курсом для відділень на сайті теж не співпадає?
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:58

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  mustbe написав:Ок, ОТП отправляется в категорию "Банк не публикует курсы в интернете"


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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:13

У меня есть доступ к ОТП-смарт. Я могу тянуть правильные данные.
Но не вижу особого смысла постоянно дёргать свой ОТП-аккаунт ради полутора человек, которым это интересно.

ЗЫ. Жалкая тысяча гривен может в корне изменить моё мнение )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:08

Упокоил ОТП.
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mustbe
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