Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

злетіли цифри, наприклад сьогодні цілий день -
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:32
АБ недавно робив якесь покращення софта (Депозити досі калашматить)
злетіли цифри, наприклад сьогодні цілий день -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 15 чер, 2019 00:20
Пофиксил абанку
Додано: Суб 15 чер, 2019 23:09
Не хватает инфы, какие банки меняют даже в выходные, онлайн, какие есть дополнительные расходы (комиссии за конвертацию, обнал, обслуживание счета)?
Додано: Нед 16 чер, 2019 05:54
Если кто-то подготовит такую инфу по каждому банку - добавлю её в таблицу.
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