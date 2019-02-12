|
|
|
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:32
АБ недавно робив якесь покращення софта (Депозити досі калашматить)
злетіли цифри, наприклад сьогодні цілий день - https://prnt.sc/o20ulp
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5336
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 15 чер, 2019 00:20
Пофиксил абанку
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1889
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 15 чер, 2019 23:09
greenozon написав: mustbe написав:
Ок, ОТП отправляется в категорию "Банк не публикует курсы в интернете"
Плануєте платну версію із 100% усіх курсів і інші вкусності для передплатників?
Не хватает инфы, какие банки меняют даже в выходные, онлайн, какие есть дополнительные расходы (комиссии за конвертацию, обнал, обслуживание счета)?
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1058
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 563 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 чер, 2019 05:54
Bosstone написав:
Не хватает инфы, какие банки меняют даже в выходные, онлайн, какие есть дополнительные расходы (комиссии за конвертацию, обнал, обслуживание счета)?
Если кто-то подготовит такую инфу по каждому банку - добавлю её в таблицу.
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1889
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 16 чер, 2019 10:20
Bosstone написав: greenozon написав: mustbe написав:
Ок, ОТП отправляется в категорию "Банк не публикует курсы в интернете"
Плануєте платну версію із 100% усіх курсів і інші вкусності для передплатників?
Не хватает инфы, какие банки меняют даже в выходные, онлайн, какие есть дополнительные расходы (комиссии за конвертацию, обнал, обслуживание счета)?
так а кто мешает самому зайти и попробовать поменять онлайн?!?
зачем в таблицу захломлять такой информацией, кто хоть раз менял - те и так знают
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1343
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|846
|
|