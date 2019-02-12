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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:32

АБ недавно робив якесь покращення софта (Депозити досі калашматить)
злетіли цифри, наприклад сьогодні цілий день -

https://prnt.sc/o20ulp
+50грн !
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greenozon
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Пофиксил абанку
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 23:09

  greenozon написав:
  mustbe написав:Ок, ОТП отправляется в категорию "Банк не публикует курсы в интернете"


Плануєте платну версію із 100% усіх курсів і інші вкусності для передплатників?

Не хватает инфы, какие банки меняют даже в выходные, онлайн, какие есть дополнительные расходы (комиссии за конвертацию, обнал, обслуживание счета)?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 05:54

  Bosstone написав:Не хватает инфы, какие банки меняют даже в выходные, онлайн, какие есть дополнительные расходы (комиссии за конвертацию, обнал, обслуживание счета)?

Если кто-то подготовит такую инфу по каждому банку - добавлю её в таблицу.
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:20

  Bosstone написав:
  greenozon написав:
  mustbe написав:Ок, ОТП отправляется в категорию "Банк не публикует курсы в интернете"


Плануєте платну версію із 100% усіх курсів і інші вкусності для передплатників?

Не хватает инфы, какие банки меняют даже в выходные, онлайн, какие есть дополнительные расходы (комиссии за конвертацию, обнал, обслуживание счета)?

так а кто мешает самому зайти и попробовать поменять онлайн?!?
зачем в таблицу захломлять такой информацией, кто хоть раз менял - те и так знают ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 11:49

  Bosstone написав:
  greenozon написав:
  mustbe написав:Ок, ОТП отправляется в категорию "Банк не публикует курсы в интернете"


Плануєте платну версію із 100% усіх курсів і інші вкусності для передплатників?

Не хватает инфы, какие банки меняют даже в выходные, онлайн, какие есть дополнительные расходы (комиссии за конвертацию, обнал, обслуживание счета)?



частково ця інформація вже присутня в таблці - проведіть ммишку поверх банку.
Чого не хватає - пишіть сюди і автор гадаю додасть

приклад


http://prntscr.com/o2h5y8

2) таблиця якраз максимально інформативна і не захламлена. Всі деталі, які треба знати можна прочитати в віконечку підкахок.

3) чого не хватає - так це як часто банк міняє свій курс, або дату останньої зміни, але це гадаю вже варіант для платної підписки (в ідеалі взагалі графік змін курсу по кожному банку) :)
+50грн !
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greenozon
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