Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:32
АБ недавно робив якесь покращення софта (Депозити досі калашматить)
злетіли цифри, наприклад сьогодні цілий день -
https://prnt.sc/o20ulp
greenozon
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Додано: Суб 15 чер, 2019 00:20
Пофиксил абанку
mustbe
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Додано: Суб 15 чер, 2019 23:09
greenozon написав: mustbe написав:
Ок, ОТП отправляется в категорию "Банк не публикует курсы в интернете"
Плануєте платну версію із 100% усіх курсів і інші вкусності для передплатників?
Не хватает инфы, какие банки меняют даже в выходные, онлайн, какие есть дополнительные расходы (комиссии за конвертацию, обнал, обслуживание счета)?
Bosstone
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Додано: Нед 16 чер, 2019 05:54
Bosstone написав:
Не хватает инфы, какие банки меняют даже в выходные, онлайн, какие есть дополнительные расходы (комиссии за конвертацию, обнал, обслуживание счета)?
Если кто-то подготовит такую инфу по каждому банку - добавлю её в таблицу.
mustbe
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Додано: Нед 16 чер, 2019 10:20
Bosstone написав: greenozon написав: mustbe написав:
Ок, ОТП отправляется в категорию "Банк не публикует курсы в интернете"
Плануєте платну версію із 100% усіх курсів і інші вкусності для передплатників?
Не хватает инфы, какие банки меняют даже в выходные, онлайн, какие есть дополнительные расходы (комиссии за конвертацию, обнал, обслуживание счета)?
так а кто мешает самому зайти и попробовать поменять онлайн?!?
зачем в таблицу захломлять такой информацией, кто хоть раз менял - те и так знают
Lost
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Додано: Нед 16 чер, 2019 11:49
Bosstone написав: greenozon написав: mustbe написав:
Ок, ОТП отправляется в категорию "Банк не публикует курсы в интернете"
Плануєте платну версію із 100% усіх курсів і інші вкусності для передплатників?
Не хватает инфы, какие банки меняют даже в выходные, онлайн, какие есть дополнительные расходы (комиссии за конвертацию, обнал, обслуживание счета)?
частково ця інформація вже присутня в таблці - проведіть ммишку поверх банку.
Чого не хватає - пишіть сюди і автор гадаю додасть
приклад
http://prntscr.com/o2h5y8
2) таблиця якраз максимально інформативна і не захламлена. Всі деталі, які треба знати можна прочитати в віконечку підкахок.
3) чого не хватає - так це як часто банк міняє свій курс, або дату останньої зміни, але це гадаю вже варіант для платної підписки (в ідеалі взагалі графік змін курсу по кожному банку)
greenozon
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Додано: Нед 16 чер, 2019 16:41
Как по мне - лучшим решением было бы сжатое описание всех подробностей и нюансов работы с конкретным банком в отдельном после этой темы.
Тогда в таблице можно просто дать линк на пост. ЗЫ. Сам валюто-обменом практически не занимаюсь, веду этот проект чисто из любви к искусству. Потому - нюансами не владею
mustbe
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Додано: Нед 16 чер, 2019 16:44
greenozon написав:
3) чого не хватає - так це як часто банк міняє свій курс, або дату останньої зміни, але це гадаю вже варіант для платної підписки (в ідеалі взагалі графік змін курсу по кожному банку)
При желании - всё делается.
Было бы желание (читай - материальный стимул)
mustbe
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