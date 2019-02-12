Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Додано: Сер 10 лип, 2019 14:15

Milkazz

Так онлайн обмен должен быть выгодным не вам, а банку. Этим обменом удобно пользоваться если нет возможности бегать по обменникам.

+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кэшбек от меня лично).

+20 грн. кэшбек за оформление Зе карты А-банка по моему приглашению.