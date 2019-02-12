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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:16

Запилил Моно.
Поднял его к Привату, чтоб курсы удобно было сравнивать )
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:34

Раз Горох сам не сподобился нарисовать свои же курсы - сделал это за него:
Курсы валют Монобанка
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 10:49

УкрГаз вже пару днів без цифр
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 12:35

Иногда мне кажется, что продавать валюту выгодней через обменники. Мне одному?
Milkazz
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 14:15

Milkazz
Так онлайн обмен должен быть выгодным не вам, а банку. Этим обменом удобно пользоваться если нет возможности бегать по обменникам.
+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кэшбек от меня лично).
+20 грн. кэшбек за оформление Зе карты А-банка по моему приглашению.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 06:26

  Milkazz написав:Иногда мне кажется, что продавать валюту выгодней через обменники. Мне одному?

Не Вам одному. Но для этого предварительно надо безнал(который на карте или текущем счету) перевести в нал, т.е. получить эту валюту :)
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:34

  greenozon написав:УкрГаз вже пару днів без цифр

Вижу, там не всё так просто.
Дойдут руки - починю
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