Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 24 лип, 2019 09:57
Додано: Сер 24 лип, 2019 10:26
Теоретически - можно.
А практически - нужен акк.
В ТАСе можно наоткрывать столько акков, сколько хочешь.
В других банках - акк жестко завязан на клиента, так просто его не откроешь.
Так что - если кто готов поделиться акком от непубликующих банков - велкам в личку.
Достаточно пустого акка с нулевыми счетами
Додано: Чет 25 лип, 2019 17:48
Під'їхав свіжий електросамокат зі смузі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:23
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