Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 01 сер, 2019 16:44
Что-то альфа опять "не отвечает"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 01 сер, 2019 17:12
Додано: Сер 07 сер, 2019 19:24
ГазМяс самопофиксился, что не может не радовать
Додано: Нед 11 сер, 2019 09:52
Запилил УкрСиб
Додано: Нед 11 сер, 2019 13:48
mustbe
День добрый. Я правильно понял, что курсы в таблице для части банков -- обмена в интернет-банках(Рада, Таском), а для другой части -- карточные? Можно уточнить, какие еще банки в первой группе?
Додано: Нед 11 сер, 2019 15:33
Нет.
Показываются только онлайн-курсы.
Все остальные (карточные, отделений и тд) - не учитываются
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