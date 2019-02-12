RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:44

Что-то альфа опять "не отвечает"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9063
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6187 раз.
Подякували: 2440 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:12

  Вкладчик1234 написав:Что-то альфа опять "не отвечает"

Пофиксил = починил, исправил )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2191
З нами з: 27.12.17
Подякував: 55 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 19:24

ГазМяс самопофиксился, что не может не радовать
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2191
З нами з: 27.12.17
Подякував: 55 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 09:52

Запилил УкрСиб
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2191
З нами з: 27.12.17
Подякував: 55 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:48

mustbe
День добрый. Я правильно понял, что курсы в таблице для части банков -- обмена в интернет-банках(Рада, Таском), а для другой части -- карточные? Можно уточнить, какие еще банки в первой группе?
homo_legens
 
Повідомлень: 3
З нами з: 11.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 15:33

Нет.
Показываются только онлайн-курсы.
Все остальные (карточные, отделений и тд) - не учитываются
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2191
З нами з: 27.12.17
Подякував: 55 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:05

mustbe
Ок. А что за графа "время"?
homo_legens
 
Повідомлень: 3
З нами з: 11.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 07:02

Время (в мс), затраченное на получение данных из банки
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2191
З нами з: 27.12.17
Подякував: 55 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:10

mustbe
Понятно. Спасибо. Не подскажете, где Альфа публикует свой курс?
homo_legens
 
Повідомлень: 3
З нами з: 11.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:42

  homo_legens написав:где Альфа публикует свой курс?

На своём сайте https://alfabank.ua/ru
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2191
З нами з: 27.12.17
Подякував: 55 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chajnik1 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как оплатить коммунальные услуги онлайн?
Ірина_ » Чет 20 чер, 2019 08:49
0 277
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 чер, 2019 08:49
Ірина_
Finance.ua: Як купити валюту онлайн
D2 » Вів 12 лют, 2019 11:13
3 1010
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 бер, 2019 00:25
Artur-Osho

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7161)
12.08.2019 14:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.