ДЯКУЮ!
PS знайшовся метод без акка?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:19
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:23
Не, просто заюзал свой акк
Додано: Пон 12 сер, 2019 18:09
mustbe
Ага, раньше почему-то не увидел там онлайн-курс.
Спасибо, полезный сервис.
Додано: Чет 15 сер, 2019 12:22
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
полезный сервис, @mustbe а Вы лог ведете изменений, прикольно было бы иметь такие данные, потом может кому даже продать можно (по примеру финанс.юа)
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