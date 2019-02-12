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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:19
mustbe написав:
Запилил УкрСиб
ДЯКУЮ!
PS знайшовся метод без акка?
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greenozon
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:23
greenozon написав: mustbe написав:
Запилил УкрСиб
ДЯКУЮ!
PS знайшовся метод без акка?
Не, просто заюзал свой акк
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mustbe
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Додано: Пон 12 сер, 2019 18:09
mustbe
Ага, раньше почему-то не увидел там онлайн-курс.
Спасибо, полезный сервис.
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homo_legens
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:22
полезный сервис, @mustbe а Вы лог ведете изменений, прикольно было бы иметь такие данные, потом может кому даже продать можно (по примеру финанс.юа)
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Diego
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:25
Лог - не ведётся.
Но можно сделать, не проблема
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mustbe
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:44
mustbe написав:
Лог - не ведётся.
Но можно сделать, не проблема
Думаю, что имеет смысл!
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