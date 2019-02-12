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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 16:12

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

и кажется у меня есть еще одно предложение, сейчас eximb.ml формирует запрос по каждому обращению, я предлагаю ввести что то типа кеша, пользователь открывает сайт (ждет около 10сек - данные запрашиваются с источников), второму пользователю можно отдавать тот же результат (в течении например 30мин - TTL кеша), у второго пользователя результат будет мгновенно, если кому то именно нужно текущее значение, прикрутить отдельно кнопку "текущий курс". Это сильно все ускорит и оптимизирует нагрузку.
Вариант 2: если все таки дойдут руки до писания всех данных в базу, сервис может сам опрашивать источники например раз в 10мин, а пользователям отдавать последнее значение, тоже все будет работать сильно быстрее + хистори дата.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 16:23

  mustbe написав:Лог - не ведётся.
Но можно сделать, не проблема



форумчани! пропоную скинутись і профінансувати модуль, що буде вести графік змін по онлайн курсам банків

гадаю всі погодждуються. що дана ініціатива колеги mustbe - унікальна, на всю країну, по крайній мірі я не бачив в публічному доступі подібних сервісів.

інша справа, що ця робота (як я розумію) була зроблена як хоббі в вільний час, звідси випливає багато висновків.

як ідея - із часом можна подумати про розділ на публічний сервіс і комерційний. Особливу цінність буде містити дельта (зміна) курсів по банках із відсилкою СМС чи емейла клієнту.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:41

Сайт спит :)

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Проблемы с хостингом.
Денег хочет.
Решаю
mustbe
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Час уже донати прикрутити.
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Сабж остаточно здувся.
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Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

и где теперь смотреть...
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http://prntscr.com/p4v2ao

куди нести денюжку?
ніяких зачепок. невже це Endof game?.. :?
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