Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

и кажется у меня есть еще одно предложение, сейчас eximb.ml формирует запрос по каждому обращению, я предлагаю ввести что то типа кеша, пользователь открывает сайт (ждет около 10сек - данные запрашиваются с источников), второму пользователю можно отдавать тот же результат (в течении например 30мин - TTL кеша), у второго пользователя результат будет мгновенно, если кому то именно нужно текущее значение, прикрутить отдельно кнопку "текущий курс". Это сильно все ускорит и оптимизирует нагрузку.
Вариант 2: если все таки дойдут руки до писания всех данных в базу, сервис может сам опрашивать источники например раз в 10мин, а пользователям отдавать последнее значение, тоже все будет работать сильно быстрее + хистори дата.