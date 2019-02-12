Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
+ Додати тему
Відповісти на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 02 вер, 2019 16:12
и кажется у меня есть еще одно предложение, сейчас eximb.ml формирует запрос по каждому обращению, я предлагаю ввести что то типа кеша, пользователь открывает сайт (ждет около 10сек - данные запрашиваются с источников), второму пользователю можно отдавать тот же результат (в течении например 30мин - TTL кеша), у второго пользователя результат будет мгновенно, если кому то именно нужно текущее значение, прикрутить отдельно кнопку "текущий курс". Это сильно все ускорит и оптимизирует нагрузку.
Вариант 2: если все таки дойдут руки до писания всех данных в базу, сервис может сам опрашивать источники например раз в 10мин, а пользователям отдавать последнее значение, тоже все будет работать сильно быстрее + хистори дата.
Diego
Повідомлень: 45
З нами з: 14.01.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Пон 02 вер, 2019 16:23
mustbe написав:
Лог - не ведётся.
Но можно сделать, не проблема
форумчани! пропоную скинутись і профінансувати модуль, що буде вести графік змін по онлайн курсам банків
гадаю всі погодждуються. що дана ініціатива колеги mustbe - унікальна, на всю країну, по крайній мірі я не бачив в публічному доступі подібних сервісів.
інша справа, що ця робота (як я розумію) була зроблена як хоббі в вільний час, звідси випливає багато висновків.
як ідея - із часом можна подумати про розділ на публічний сервіс і комерційний. Особливу цінність буде містити дельта (зміна) курсів по банках із відсилкою СМС чи емейла клієнту.
greenozon
Повідомлень: 5902
З нами з: 01.06.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 332 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:41
Что бы это значило?
Браузер - последний Firefox
- промо-код на получение 7FAAO75 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам» https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
Повідомлень: 312
З нами з: 27.02.09
Подякував: 131 раз.
Подякували: 14 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:00
Проблемы с хостингом.
Денег хочет. Решаю
mustbe
Повідомлень: 2402
З нами з: 27.12.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 219 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:41
Час уже донати прикрутити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 3515
З нами з: 18.08.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 445 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 вер, 2019 17:14
Сабж остаточно здувся.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 3515
З нами з: 18.08.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 445 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 вер, 2019 17:58
и где теперь смотреть...
тарасов
Повідомлень: 340
З нами з: 20.03.14
Подякував: 85 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 вер, 2019 20:00
http://prntscr.com/p4v2ao
куди нести денюжку?
ніяких зачепок. невже це Endof game?..
greenozon
Повідомлень: 5902
З нами з: 01.06.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 332 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 вер, 2019 23:07
mustbe
каким образом Вы эти курсы собирали?
можно хотя бы как это сделать по бегемоту - строчку кода?
я бы у себя на сайте это выставил
а то там где была инфа по курсам -- тепперя переадресация на казино
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Повідомлень: 3024
З нами з: 21.04.11
Подякував: 473 раз.
Подякували: 297 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:34
uaprofi
Прихват:
json xml
Mono:
json
Решта, я так розумію, - це скрепінг з сайтів або ІБ.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 3515
З нами з: 18.08.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 445 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
0
345
3
1076