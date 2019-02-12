Вот временное зеркало:
ЗЫ. Да, некоторые банки отдают нормальный JSON, но в большинстве случаев - это скраппинг
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 12 вер, 2019 17:22
Ребят, реально сорри - некогда сейчас этим заниматься.
Вот временное зеркало:
ЗЫ. Да, некоторые банки отдают нормальный JSON, но в большинстве случаев - это скраппинг
Додано: Нед 15 вер, 2019 12:15
Подрихтовал Укрсиб.
Добавил кнопку "Донат".
Донаты принимаются здесь:
Ну, посмотрим - насколько щедры наши валютные менялы )
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:05
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:25
Наверняка какой-то 6ххх )
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:42
mustbe, а как думаете к этому Приват отнесется: приход кучи мелких сумм с разных мест? Не объявит ли это коммерческой деятельностью, и не залочит ли счет?
Уже шото приходило?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 15 вер, 2019 16:02
Чота берут меня большие сомнения, что будет "приход кучи мелких сумм".
Не уверен в слове "куча" )
Посмотрим.
Спасибо первой ласточке с донатом в 15 грн "на примноження".
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:47
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