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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:22

Ребят, реально сорри - некогда сейчас этим заниматься.
Вот временное зеркало: http://saks54.tk/kurs/

ЗЫ. Да, некоторые банки отдают нормальный JSON, но в большинстве случаев - это скраппинг
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 19:05

mustbe
Дякую за Вашу працю!
Дай Бог здоров'я та достатку! ;)
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:15

Подрихтовал Укрсиб.

Добавил кнопку "Донат".
Донаты принимаются здесь: https://www.liqpay.ua/ru/checkout/card/donate4kurs

Ну, посмотрим - насколько щедры наши валютные менялы )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:05

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  mustbe написав:Донаты принимаются здесь

А какой там МСС? :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:25

Наверняка какой-то 6ххх )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 15:42

mustbe, а как думаете к этому Приват отнесется: приход кучи мелких сумм с разных мест? Не объявит ли это коммерческой деятельностью, и не залочит ли счет?
Уже шото приходило?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:02

Чота берут меня большие сомнения, что будет "приход кучи мелких сумм".
Не уверен в слове "куча" )
Посмотрим.

Спасибо первой ласточке с донатом в 15 грн "на примноження".
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:47

  clientage написав:
  mustbe написав:Донаты принимаются здесь

А какой там МСС? :lol: :lol: :lol:

MoneySend Liqpay DT, DNIPROPETROV, UA, MCC 6538
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:04

  vollena71 написав:MoneySend Liqpay DT, DNIPROPETROV, UA, MCC 6538

Спасибо за донат )
mustbe
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