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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 05:51

  Maksi2 написав:mustbe Можете добавить курс фунта GBP?

В какой банке ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:23

  mustbe написав:
  Maksi2 написав:mustbe Можете добавить курс фунта GBP?

В какой банке ?

Можно по тем которые у вас уже представлены, тас моно приват, пумба не вижу, а так хватает вроде списка.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:25

  Maksi2 написав:
  mustbe написав:
  Maksi2 написав:mustbe Можете добавить курс фунта GBP?

В какой банке ?

Можно по тем которые у вас уже представлены, тас моно приват, пумба не вижу, а так хватает вроде списка.

А там чо, фунт онлайн-продают?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:43

  Maksi2 написав:Можно по тем которые у вас уже представлены, тас моно приват, пумба не вижу, а так хватает вроде списка.

Для начала - нужно чёткое понимание того, какие банки работают с фунтами онлайн.
Ну, и второй немаловажный вопрос - сильно ли он нужен ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:34

  Maksi2 написав:
  mustbe написав:
  Maksi2 написав:mustbe Можете добавить курс фунта GBP?

В какой банке ?

Можно по тем которые у вас уже представлены, тас моно приват, пумба не вижу, а так хватает вроде списка.

В ПУМБе ещё нет валютообмена онлайн
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:00

Так отож.
Не вижу внятного, обоснованного фиче-реквеста
mustbe
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