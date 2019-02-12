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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 19 вер, 2019 05:51
Maksi2 написав:mustbe
Можете добавить курс фунта GBP?
В какой банке ?
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mustbe
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:23
mustbe написав: Maksi2 написав:mustbe
Можете добавить курс фунта GBP?
В какой банке ?
Можно по тем которые у вас уже представлены, тас моно приват, пумба не вижу, а так хватает вроде списка.
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Maksi2
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:25
Maksi2 написав: mustbe написав: Maksi2 написав:mustbe
Можете добавить курс фунта GBP?
В какой банке ?
Можно по тем которые у вас уже представлены, тас моно приват, пумба не вижу, а так хватает вроде списка.
А там чо, фунт онлайн-продают?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 19 вер, 2019 11:43
Maksi2 написав:
Можно по тем которые у вас уже представлены, тас моно приват, пумба не вижу, а так хватает вроде списка.
Для начала - нужно чёткое понимание того, какие банки работают с фунтами онлайн.
Ну, и второй немаловажный вопрос - сильно ли он нужен ?
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Додано: Чет 19 вер, 2019 12:34
Maksi2 написав: mustbe написав: Maksi2 написав:mustbe
Можете добавить курс фунта GBP?
В какой банке ?
Можно по тем которые у вас уже представлены, тас моно приват, пумба не вижу, а так хватает вроде списка.
В ПУМБе ещё нет валютообмена онлайн
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Додано: Чет 19 вер, 2019 13:00
Так отож.
Не вижу внятного, обоснованного фиче-реквеста
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Додано: Чет 19 вер, 2019 20:28
mustbe
Прийшла рекламація на Аваль Райффайзен Банк Аваль
Схоже, що час йому у категорію "не публікує курси", бо, наприклад за продажем він зараз у топі таблиці, що трохи збиває з пантелику.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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