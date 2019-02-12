Maksi2 написав:
1) Все.
2) Очень.
Это не те курсы, которые банк применяет для конвертации при оплате картой в другой валюте.
Это курсы для валютообмена онлайн. По фунту ни ТАС, ни моно, ни приват такой валютообмен не проводят
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:11
Это не те курсы, которые банк применяет для конвертации при оплате картой в другой валюте.
Это курсы для валютообмена онлайн. По фунту ни ТАС, ни моно, ни приват такой валютообмен не проводят
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:21
Да я в курсе что они сволочи, и что тас из них - самая большая сволочь, потому что имея счет и карту в фунтах, я могу в тасе купить только евро и доллары, а фунты - нет, жлобы чертовы...
Приват и моно пишут в своих приложениях курс фунта.
Ну а так, может человек вставит на своем сайте хоть курс онлайн конвертации в фунтах, если нет курса валюто обмена. Врядли это кому то помешает. Можно же из моно и приват приложения их сковырнуть.
Еще вопрос, не знаете, все таки, у нас какой то банк позволяет онлайн валютообмен на фунт? или это фантастика...
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:31
С фунтами - всё понятно: хотелки - есть, а понимания - нет. Вычёркиваем.
Аваль - сделаю
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:43
Так я ото поясню. Укрэксимбанк имеет карты в фунтах, таз тоже, может кто знает какие банки еще. Мне фунт сильно нужен. Ладно, если влом - не парьтесь.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:53
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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