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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:11

  Maksi2 написав:
  mustbe написав:
  Maksi2 написав:Можно по тем которые у вас уже представлены, тас моно приват, пумба не вижу, а так хватает вроде списка.

Для начала - нужно чёткое понимание того, какие банки работают с фунтами онлайн.
Ну, и второй немаловажный вопрос - сильно ли он нужен ?

1) Все.
2) Очень.

Это не те курсы, которые банк применяет для конвертации при оплате картой в другой валюте.
Это курсы для валютообмена онлайн. По фунту ни ТАС, ни моно, ни приват такой валютообмен не проводят
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:21

  vollena71 написав:Это не те курсы, которые банк применяет для конвертации при оплате картой в другой валюте.
Это курсы для валютообмена онлайн. По фунту ни ТАС, ни моно, ни приват такой валютообмен не проводят

Да я в курсе что они сволочи, и что тас из них - самая большая сволочь, потому что имея счет и карту в фунтах, я могу в тасе купить только евро и доллары, а фунты - нет, жлобы чертовы...
Приват и моно пишут в своих приложениях курс фунта.
Ну а так, может человек вставит на своем сайте хоть курс онлайн конвертации в фунтах, если нет курса валюто обмена. Врядли это кому то помешает. Можно же из моно и приват приложения их сковырнуть.
Еще вопрос, не знаете, все таки, у нас какой то банк позволяет онлайн валютообмен на фунт? или это фантастика...
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:31

С фунтами - всё понятно: хотелки - есть, а понимания - нет. Вычёркиваем.
Аваль - сделаю
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:43

  mustbe написав:Для начала - нужно чёткое понимание того, какие банки работают с фунтами онлайн.
Ну, и второй немаловажный вопрос - сильно ли он нужен ?

Так я ото поясню. Укрэксимбанк имеет карты в фунтах, таз тоже, может кто знает какие банки еще. Мне фунт сильно нужен. Ладно, если влом - не парьтесь.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:53

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  Maksi2 написав:может кто знает какие банки еще. Мне фунт сильно нуже


https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/gbp/
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:47

  greenozon написав:
  Maksi2 написав:может кто знает какие банки еще. Мне фунт сильно нуже


https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/gbp/

Спасибо )
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:18

  • Запилил Аваль.
  • Банки, которые для получения курсов требуют авторизацию в кабине, - перенёс ближе к концу и выделил их цветом.
    На данный момент - это ТАС, УкрСиб, Аваль.
  • Добавил строчку статистики с общей суммой донатов.
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 22:23

mustbe У вас тас второй день показывает 27.05 за евро.
Но в тас2ю уже 2 дня стоит 27.15
Сломалось?
Maksi2
 
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  #<1 ... 20212223
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