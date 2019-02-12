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валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:53

mustbe Можете перестроить таблицу по возрастанию курса валют, для более приемлемого восприятия? Тоесть у кого валюта дешевле тот и должен быть первым, и дальше по возрастанию. Или, это все статично и переменные уже не вставить? А то получается что и не по алфавиту и не по курсу, все идет как то вразброс и приват первый несмотря на его х****** курс.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:35

В принципе - можно сортануть весь список по каким-то колонкам. Каким ?
Делать динамическую сортировку мне влом.

Высказываемся насчёт сортировки
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:51

за динамічну сортіровку :)
коли клацаєш по колонці і дані сортуються (вверх чи вниз)
сортувати було б круто без запитів на сервер (прямо в броузері)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:18

  greenozon написав:за динамічну сортіровку :)
коли клацаєш по колонці і дані сортуються (вверх чи вниз)
сортувати було б круто без запитів на сервер (прямо в броузері)

Greasemonkey/Tampermonkey у руки і вперед.
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