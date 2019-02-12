Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:53
mustbe Можете перестроить таблицу по возрастанию курса валют, для более приемлемого восприятия? Тоесть у кого валюта дешевле тот и должен быть первым, и дальше по возрастанию. Или, это все статично и переменные уже не вставить? А то получается что и не по алфавиту и не по курсу, все идет как то вразброс и приват первый несмотря на его х****** курс.
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:35
В принципе - можно сортануть весь список по каким-то колонкам. Каким ?
Делать динамическую сортировку мне влом.
Высказываемся насчёт сортировки
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:51
за динамічну сортіровку
коли клацаєш по колонці і дані сортуються (вверх чи вниз)
сортувати було б круто без запитів на сервер (прямо в броузері)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 23 вер, 2019 17:18
Greasemonkey/Tampermonkey у руки і вперед.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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