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валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:53

mustbe Можете перестроить таблицу по возрастанию курса валют, для более приемлемого восприятия? Тоесть у кого валюта дешевле тот и должен быть первым, и дальше по возрастанию. Или, это все статично и переменные уже не вставить? А то получается что и не по алфавиту и не по курсу, все идет как то вразброс и приват первый несмотря на его х****** курс.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:35

В принципе - можно сортануть весь список по каким-то колонкам. Каким ?
Делать динамическую сортировку мне влом.

Высказываемся насчёт сортировки
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:51

за динамічну сортіровку :)
коли клацаєш по колонці і дані сортуються (вверх чи вниз)
сортувати було б круто без запитів на сервер (прямо в броузері)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:18

  greenozon написав:за динамічну сортіровку :)
коли клацаєш по колонці і дані сортуються (вверх чи вниз)
сортувати було б круто без запитів на сервер (прямо в броузері)

Greasemonkey/Tampermonkey у руки і вперед.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 00:13

  mustbe написав:В принципе - можно

Высказываемся насчёт сортировки

Ну тут есть 3 варианта, либо по алфавиту как привычней глазу (мозгу),
либо динамическая, для клиентов которые хотят купить валюту по дешевле или продать валюту по дороже (что в принципе логично).
Так же можно сделать 3 кнопки, сортировка по курсу продажи, по курсу покупки, по алфавиту. Кеш или куки чтоб не сбивались настройки.
Если все влом, то можно остановться на первом варианте. Или просто 1 раз посмотреть как там идет, Рада, Тас, и так далее, так и поставить вручную. У Рады каждый день курс выгодный как не зайду, далее типа тас, далее что следующее по курсу выгодное и.т.д.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:50

Уже пару дней не работает :(
Alfisti
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:41

що іменно не работаєт?
можливо якйись конкретний онлайн банк?
загалом сервіс стабільний, без проблем друкував цифри увесь тиждень і довше!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:04

  Alfisti написав:Уже пару дней не работает :(

А у меня открывается сайт Фан спорт. Зображення
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:07

IDAN

viewtopic.php?p=4745799#p4745799
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 13:15

  greenozon написав:IDAN

viewtopic.php?p=4745799#p4745799

Спасибо
IDAN
 
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