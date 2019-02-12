Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:53
mustbe Можете перестроить таблицу по возрастанию курса валют, для более приемлемого восприятия? Тоесть у кого валюта дешевле тот и должен быть первым, и дальше по возрастанию. Или, это все статично и переменные уже не вставить? А то получается что и не по алфавиту и не по курсу, все идет как то вразброс и приват первый несмотря на его х****** курс.
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:35
В принципе - можно сортануть весь список по каким-то колонкам. Каким ?
Делать динамическую сортировку мне влом.
Высказываемся насчёт сортировки
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:51
за динамічну сортіровку
коли клацаєш по колонці і дані сортуються (вверх чи вниз)
сортувати було б круто без запитів на сервер (прямо в броузері)
Додано: Пон 23 вер, 2019 17:18
Greasemonkey/Tampermonkey у руки і вперед.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 24 вер, 2019 00:13
Ну тут есть 3 варианта, либо по алфавиту как привычней глазу (мозгу),
либо динамическая, для клиентов которые хотят купить валюту по дешевле или продать валюту по дороже (что в принципе логично).
Так же можно сделать 3 кнопки, сортировка по курсу продажи, по курсу покупки, по алфавиту. Кеш или куки чтоб не сбивались настройки.
Если все влом, то можно остановться на первом варианте. Или просто 1 раз посмотреть как там идет, Рада, Тас, и так далее, так и поставить вручную. У Рады каждый день курс выгодный как не зайду, далее типа тас, далее что следующее по курсу выгодное и.т.д.
Додано: Нед 29 вер, 2019 12:41
що іменно не работаєт?
можливо якйись конкретний онлайн банк?
загалом сервіс стабільний, без проблем друкував цифри увесь тиждень і довше!
Додано: Нед 29 вер, 2019 13:04
Додано: Нед 29 вер, 2019 13:07
Додано: Нед 29 вер, 2019 13:15
Спасибо
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